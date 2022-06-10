Тбилиси, 10 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с бастующими работниками заводов по производству минеральной воды «Боржоми». Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

Она рассказала журналистам, что выслушала протестующих. Омбудсмен будет разбираться в ситуации. По её мнению, 400 бастующих — это уже тот масштаб, когда должно вмешиваться государство.

«Я думаю, что, учитывая масштабы этой проблемы и то, сколько людей она затрагивает, правительство должно быть заинтересовано и вовлечено, а наилучшее решение должно быть достигнуто через посредничество», — сказала Ломджария.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций, так как 60% акций у российского собственника — «Алфа-групп». Этот консорциум предложил грузинскому правительству часть акций на сумму $100 млн. Пока заводы работают только на внутренний рынок и сотрудникам задерживают зарплату, кроме того, 49 протестующих были уволены.