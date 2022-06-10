Москва, 10 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. По итогам дня, 9 июня баррель нефти марки Brent подешевел на 0,75% до $122,89, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Трейдеры взяли паузу перед публикацией инфляционного отчета в США за май, который выйдет в 15:30 по мск.

В целом техническая картина благоприятна для покупателей. У них сохраняется преимущество перед продавцами, поэтому в любой момент могут продолжить поднимать цену до $125.

Их активность также сдерживается укреплением доллара и новостями из Китая. Власти Шанхая объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19.

Если тесты удовлетворят власть, то на следующей неделе покупатели получат силы для продолжения ралли.

Сегодня, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках.

Высокая волатильность на рынке ожидается после выхода данных по потребительским ценам в США за май.

Возвращение цены к уровню $124 будет указывать на готовность покупателей пробивать $125. Падение цены ниже $120,50 поставит под сомнение дальнейший рост.

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