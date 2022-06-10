Пермь, 10 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за долгов могут изъять 513 квартир. Их общая площадь составляет 13,8 квадратных метров. О этом сообщает издание »Новый компаньон» со ссылкой на коллекторское агентство «Долговой Консультант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

В рейтинге российских регионов по абсолютному количеству эквивалента квартир, находящихся под угрозой изъятия из-за просроченной ипотечной задолженности в банках, Прикамье занимает 15-е место. На Урале лидерами по числу квартир, которые могут изъять из-за долгов, лидирует Челябинская область (816 ипотечных квартир) и Свердловская область (726).

В целом в России банки могут изъять из-за ипотечных долгов 24,8 тыс. квартир. Показатель почти на 1 тысячу превышает прошлогодний.