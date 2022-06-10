Благовещенск, , 09:05 — REGNUM Китай и министерство транспорта России обсуждают возможности строительства ещё двух мостовых переходов из Амурской области в город Хэйхэ в Китае. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе правительства региона.

Возведение российской части трансграничного моста через Амур Amurobl.ru

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«Мы считаем целесообразным строительство ещё двух мостовых переходов и сегодня мы эту работу проводим с Китайской Народной Республикой, с Министерством транспорта РФ и Российскими железными дорогами», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня был дан старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ. По нему намерены ежедневно пропускать более 600 грузовиков. В перспективе по нему могут перевозить ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек.