Благовещенск, 10 июня 2022, 09:05 — REGNUM Китай и министерство транспорта России обсуждают возможности строительства ещё двух мостовых переходов из Амурской области в город Хэйхэ в Китае. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Трансграничный мост в Китай будет пропускать ежедневно более 600 грузовиков
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня был дан старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ. По нему намерены ежедневно пропускать более 600 грузовиков. В перспективе по нему могут перевозить ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек.