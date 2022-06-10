Благовещенск, 10 июня 2022, 08:29 — REGNUM Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) составит 8700 рублей. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет», — сказал он.
По словам главы региона, за этот период мост будет окуплен, и тарифы могут быть снижены до размера содержания моста. Орлов подчеркнул, что сооружение появилось не для того, чтобы зарабатывать на нём деньги, оно позволяет создать инфраструктуру для бизнеса.