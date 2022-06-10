Благовещенск, 10 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) составит 8700 рублей. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет», — сказал он.

По словам главы региона, за этот период мост будет окуплен, и тарифы могут быть снижены до размера содержания моста. Орлов подчеркнул, что сооружение появилось не для того, чтобы зарабатывать на нём деньги, оно позволяет создать инфраструктуру для бизнеса.