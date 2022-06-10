Москва, , 08:29 — REGNUM В период 10 по 19 июня VK организует мультимедийный проект, приуроченный ко Дню России. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM

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В рамках проекта в десяти российских городах будут установлены мультимедийные порталы «Место встречи VK», которые позволят их жителям общаться друг с другом в режиме реального времени. При этом современные экраны будут расположены в знаковых местах городов с видом на их главные достопримечательности.

Также прохожие смогут увидеть жизнь других городов и пообщаться с жителями в режиме реального времени. Видеосвязью будут соединены Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и федеральная территория «Сириус».

При этом мультимедийные порталы будут работать круглосуточно, а города на экранах будут по очереди сменять друг друга. Например, жители Москвы утром смогут пообщаться с жителями Владивостока, а уже вечером — наблюдать за жизнью Калининграда.

Кроме того, экраны VK будут расположены вблизи главных достопримечательностей: так, в Санкт-Петербурге экран появится в Исаакиевском сквере с видом на собор, а в Казани — на Кремлевской набережной. Предполагается, что инсталляции VK станут местом общения и встречи горожан.

Помимо этого, в период проведения Петербургского международного экономического форума (15–18 июня) прямые эфиры из городов будут транслироваться на стенде VK. Благодаря этому участники ПМЭФ смогут пообщаться с жителями городов России в режиме реального времени.