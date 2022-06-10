Барун-Хемчикский район, Тыва, 10 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Туве вынесен приговор врачу-стоматологу, от укола которого скончалась пятилетняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 30 марта 2021 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шприц

55-летний врач Барун-Хемчикской районной больницы ввёл в десну малолетней пациентке 250 мг препарата, более чем вдвое превысив максимально допустимую дозу. У ребёнка сразу развился анафилактический шок в тяжёлой молниеносной форме, который оказал токсическое действие с угнетением дыхания, гипотонией и остановкой сердечной деятельности. На следующий день она скончалась в реанимации.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Решением суда он приговорён к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год.