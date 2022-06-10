Ереван, , 08:28 — REGNUM Движение «Сопротивление» будет добиваться отстранения от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команды. Об этом заявил один из координаторов движения, вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян parliament.am

«Они на прошлогодних парламентских выборах в очередной раз обманули наш народ. Они сказали, что будут добиваться реализации права Арцаха на самоопределение, но пришли поговорить о снижении статуса Арцаха. Обещали мир, но пришли и стали по крупицам сдавать нашу родину врагу», — написал Сагателян.

Он заявил, что действующее правительство страны «нелегитимно» и не может представляет армянский народ на международных переговорах. По этой причине оппозиция борется за смену власти.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений. Порядка 60 человек после этого обратились в больницы с травмами.

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