Москва, 10 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине оголила важнейшие вопросы предназначения в жизни России и жителей страны, потому что на изломе эпох как никогда встает вопрос, что есть нормальность и каким путем мы будем отстраивать себя и свою жизнь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Философ отметил, что в советское время Россия осуществляла проект построения некоего Великого проекта, который называла коммунистическим, а после распада СССР начала строить «нормальную жизнь». При этом, что такое есть эта нормальность, все эксперты и ученые до сих пор не могут договориться. По Зигмунду Фрейду нормальный человек — это тот, кто может любить и работать. Но именно это отнимает у человечества современная западная цивилизация.

«Человек сам по себе — это самое ненормальное из всех живых существ или, возможно, единственное ненормальное живое существо. Быть человеком и быть ненормальным — это синонимы, потому что единственное живое существо, которое знает, что оно смертно — это человек. Оно знает, и оно живет. Это очень сложный вопрос», — заявил Кургинян.

Он отметил, что антропологи XIX века, общаясь с тогда еще по-настоящему первобытными племенами Океании, замечали, что представители этих племен впадали в панику, как только осознавали, что один из членов племени, совершенно здоровый, умер просто так. И тогда задача шамана — духовного вождя племени — была сказать, что их брат не просто так умер, его убил черный человек, и нужно помочь проводить в мир иной их соплеменника.

«Человеку очень трудно строить отношения с понятием своей смертности. Ряд философов называл эту сложность смертной болезнью. Так «нормальная жизнь» предполагает смертную болезнь? А ведь помимо воли к жизни существует еще воля к смерти. Фрейд тот же называл ее деструдо, танатос, неважно. Так нормальная жизнь включает в себя волю к смерти? Как она отстраивает себя от смерти?» — продолжил философ.

По его словам, России и русским нужно понять, что такое «нормальная жизнь» каждого человека и «нормальная жизнь» страны, потому что «нормальная жизнь» страны — это не сумма всех «нормальных жизней». Страна есть историческая личность со своим историческим предназначением, которая живет определенным образом.

Он также отметил, что потребность в ответах на эти нетривиальные вопросы нарастает при мощнейших поворотах, один из которых мы наблюдаем с 24 февраля этого года. И этот крутой поворот надолго стал неотъемлемой составляющей нашей жизни. И здесь необходимо понять, что есть возможное и желанное, а также как они соотносятся друг с другом.