Екатеринбург, 10 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа прекратили работу рестораны сети McDonald’s. Это произошло в ночь на 10 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Макдональдс в России

Заведения этой сети были в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Кургане, а также в Югре. На 2022 год планировалось открытие ресторанов в Салехарде и Нижнем Тагиле. Теперь они, скорее всего, появятся под другим названием.

Как сообщало ИА REGNUM, рестораны были закрыты в связи с ребрендингом. Ранее McDonald’s объявил об уходе из России. Сеть выкупил один из российских предпринимателей. После ребрендинга заведения возобновят работу под другим названием.

Напомним, ранее в разных городах России у ресторанов начали снимать буквы «М». Затронул этот процесс и Екатеринбург.