Сеул, 10 июня 2022, 08:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в саммите стран НАТО, который состоится в Мадриде с 29 по 30 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Известно, что Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО.

«Участие президента в саммите НАТО станет его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность. Данная поездка также предоставит возможность для укрепления сотрудничества с союзниками и партнёрами по НАТО для поддержания мира, основанного на ценностях и правилах международного порядка, а также для расширения роли Южной Кореи как глобальной державы», — сообщил чиновник.

В ходе поездки Юн Сок Ёль примет участие в заседании с главами 30 стран-членов НАТО и стран-партнёров, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Украина, Грузия и ЕС.

Сообщается, что в кулуарах саммита южнокорейский лидер планирует провести ряд двусторонних встреч.