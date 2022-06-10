Сеул, , 08:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в саммите стран НАТО, который состоится в Мадриде с 29 по 30 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Известно, что Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО.

«Участие президента в саммите НАТО станет его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность. Данная поездка также предоставит возможность для укрепления сотрудничества с союзниками и партнёрами по НАТО для поддержания мира, основанного на ценностях и правилах международного порядка, а также для расширения роли Южной Кореи как глобальной державы», — сообщил чиновник.

В ходе поездки Юн Сок Ёль примет участие в заседании с главами 30 стран-членов НАТО и стран-партнёров, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Украина, Грузия и ЕС.

Сообщается, что в кулуарах саммита южнокорейский лидер планирует провести ряд двусторонних встреч.