Лондон, 10 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Влияние от антироссийских санкций экономики европейских стран будут ощущать на себе в течение продолжительного времени. Как предупредил обозреватель Крис Джайлс в статье для Financial Times, европейские экономики ждут «месяцы несчастья».

Тициан. Страдания Марии Магдалины. 1565

«Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи», — указывает эксперт.

По его мнению, в таких условиях Европейскому центральному банку придётся ужесточить денежно-кредитную политику и поднять процентную ставку, которая сейчас находится на уровне — 0,5%.

Отмечается, что майские показатели инфляции в европейских странах достигли 8,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская газета El País написала, что темпы экономического роста в Европейском союзе, которые снижались ещё до усугубления ситуации вокруг Украины, могут ещё более заметно упасть вследствие европейского эмбарго на импорт российской нефти. Эксперты из банка Goldman Sachs указали, что риск рецессии в зоне евро и Великобритании в краткосрочной перспективе выше, чем в США.

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