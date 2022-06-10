Донецк, , 08:19 — REGNUM Праздничные концерты, посвященные Дню России, состоялись в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» в нескольких городах на освобождённых от киевских боевиков территориях Донецкой Народнойх Республики (ДНР). Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

Мероприятия проводятся при поддержке Русского центра. В городе Новоазовске в нем приняли участие Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые пожелали жителям города благополучия и мира. Также артисты вместе со всеми присутствующими в зрительском зале исполнили Гимн Российской Федерации.

В городе Кировское в концерт приняли участие Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Зара и Олег Шаумаров, концерт начался с официального исполнения гимна Российской Федерации, который артисты спели с жителями города, певшими его стоя. Исполнители поблагодарили зрителей за теплый прием, высказали поддержку жителям ДНР и указали, что Россию и республику связывают неразрывные исторические и культурные узы.

Кроме того, с наступающим праздником поздравил жителей Кировского первый заместитель председателя правительства Республики Якутия Андрей Федотов.

Также в городе Шахтёрске Александр Маршал, Анастасия Макеева и Денис Майданов исполнили для его жителей свои хиты, а в конце мероприятия вместе с ними спели гимн России. Зал очень тепло принял артистов и исполнял российский гимн стоя.

Отметим, фестиваль «Дни России на Донбассе», который посвящён празднованию Дня России, проходит в городах Донецкой и Луганских Республик с 9 по 12 июня, и за это время российские артисты выступят Снежном, Шахтерске, Новоазовске, Володарском, Луганске, Меловом, Беловодске, Старобельске и некоторых других городах ДНР и ЛНР. Участие в праздничных концертах принимают известные российские артисты: Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Александр Маршал, Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Зара, Жасмин и многие другие.