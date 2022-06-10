Томск, 10 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Работникам бюджетной сферы в Томской области с 1 июня оклады повысят на 20%. По словам губернатора Владимира Мазура, повышение коснётся около 75 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Калужской области Зарплата

Глава региона отметил много жалоб на низкую зарплату у учителей и врачей, согласившись с этим утверждением.

«Общий рост зарплат составит не так много, в среднем 5-7%. Поэтому в дальнейшем будем изыскивать возможность повысить ещё», — отметил он.

В бюджете на эти цели зарезервированы 2 млрд рублей.