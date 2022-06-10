Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Грузия отказывается поставлять оружие Украине, чтобы защитить интересы жителей страны. Об этом заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе во время представления депутатам парламента отчёта о проделанной работе министерства.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что мы не передаём Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», — сказал Бурчуладзе.

Он отметил, что неправильно говорить об отстранении Тбилиси от международного сообщества. Глава минобороны отметил, что Грузия регулярно участвует в мероприятиях НАТО и сотрудничество становится всё интенсивнее.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что есть те, кто желает, чтобы страну втянули в вооруженный конфликт с Россией. Он отметил, что у Грузии уже был такой тяжёлый опыт. Глава правительства пообещал не допустить такого снова.