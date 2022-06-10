Уфа, , 08:18 — REGNUM Движение для всех видов транспорта на одном из участков автодороги в Башкирии закрыли из-за неблагоприятных природных условий. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства Башкирии.

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Сообщается, что движение транспорта закрыто до 12:00 часов 11 июня в Иглинском районе на автотрассе Иглино — Красный Восход между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 — км 20+500) из-за переувлажнения грунта земляного полотна и проезжей части автодороги.

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