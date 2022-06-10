Красноярск, 10 июня 2022, 08:16 — REGNUM В Красноярском крае за пять месяцев 2022 года зарегистрирован 21 случай заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе три человека заболели энтеровирусным менингитом. Об этом в своём телеграм-канале 10 июня сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
По его словам, указанная заболеваемость не превышает среднемноголетних уровней.
Горяев уточнил, что зарегистрировано несколько факторов передачи этой инфекции. Ведущий фактор — не соответствующая гигиеническим требованиям вода открытых водоёмов, используемая для рекреационных целей.
Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды в открытых водоёмах края. Специалисты выявили несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в реке Кача (р-н посёлка Солонцы), озере Бузим (Сухобузимский район), озере Мясокомбинат. По остальным зонам исследования продолжаются.
На сегодняшний день ни один из пляжей не имеет официального санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его безопасность, подытожил Дмитрий Горяев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за четыре месяца текущего года зарегистрировали 51 случай энтеровирусной инфекции.
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