Красноярск, 10 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае за пять месяцев 2022 года зарегистрирован 21 случай заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе три человека заболели энтеровирусным менингитом. Об этом в своём телеграм-канале 10 июня сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

По его словам, указанная заболеваемость не превышает среднемноголетних уровней.

Горяев уточнил, что зарегистрировано несколько факторов передачи этой инфекции. Ведущий фактор — не соответствующая гигиеническим требованиям вода открытых водоёмов, используемая для рекреационных целей.

Роспотребнадзор проводит мониторинг качества воды в открытых водоёмах края. Специалисты выявили несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в реке Кача (р-н посёлка Солонцы), озере Бузим (Сухобузимский район), озере Мясокомбинат. По остальным зонам исследования продолжаются.

На сегодняшний день ни один из пляжей не имеет официального санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его безопасность, подытожил Дмитрий Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за четыре месяца текущего года зарегистрировали 51 случай энтеровирусной инфекции.

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