Ахалкалаки, Грузия, 10 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В деревне Мясникян Ахалкалакского района Грузии медведь разорил на пасеке улья, принадлежавшие местной семье, сообщает 9 июня sknews. ge.

Jim Bauer Медведь

Деревня расположена недалеко от национального парка Джавахети. Местные жители предполагают, что дикое животное попало сюда именно отсюда.

Самвел Петросян, один из сотрудников национального парка, сказал, что пострадавшие сообщили им об инциденте. По его словам, повреждены три улья, потери семьи составляют около 1000 лари ($ 340). Понесшая ущерб семья собирает необходимые документы, чтобы обратиться за помощью в мэрию.