Вашингтон, 10 июня 2022, 08:12 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Верховного суда ДНР, вынесшего смертный приговор трём иностранным наёмникам.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
(сс) U.S. Department of State

По словам американского чиновника, процесс являлся «фиктивным», а сами комбатанты на законных основаниях служили в ВСУ.

«Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — заявил Блинкен на личной странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда ДНР к смертной казни приговорены два гражданина Великобритании и гражданин Марокко.