Блинкен осудил смертный приговор в ДНР наёмникам из Британии и Марокко
Вашингтон, 10 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Верховного суда ДНР, вынесшего смертный приговор трём иностранным наёмникам.
(сс) U.S. Department of State
Энтони Блинкен
По словам американского чиновника, процесс являлся «фиктивным», а сами комбатанты на законных основаниях служили в ВСУ.
«Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — заявил Блинкен на личной странице в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда ДНР к смертной казни приговорены два гражданина Великобритании и гражданин Марокко.