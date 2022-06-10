Вашингтон, 10 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Верховного суда ДНР, вынесшего смертный приговор трём иностранным наёмникам.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам американского чиновника, процесс являлся «фиктивным», а сами комбатанты на законных основаниях служили в ВСУ.

«Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — заявил Блинкен на личной странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда ДНР к смертной казни приговорены два гражданина Великобритании и гражданин Марокко.