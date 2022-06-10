Женева, Швейцария, 10 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Заявление о необходимости продолжать расследование теории о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 заявила Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сказано в опубликованном 9 июня докладе группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Эксперты группы, изучив имеющиеся эпидемиологические данные и данные секвенирования, пришли к выводу о необходимости учёта всей достоверной научной информации, доступной из всех официальных источников, чтобы точнее оценить вероятность лабораторного пути передачи SARS-CoV-2 человеку.

«SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось, и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов», — указано в документе.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил набор в группу SAGO в августе 2021 года. В состав экспертной группы вошли 28 специалистов из разных стран мира, в том числе из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки выявлено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом.