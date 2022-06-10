Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбургской области Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие пяти пляжей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Санитарно-эпидемиологические заключения получили «Детский» пляж в Орске, правый берег реки Урал в 50 метрах от малого моста выше по течению, пляж на Ушкатинском водохранилище — детский оздоровительный лагерь «Сокол», пляж лагеря «Буревестник» в Бузулуке и пляж лагеря «Мечта» в посёлке Энергетик.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что к началу открытия купального сезона территории пляжей должны быть приведены в соответствие с требованиями санитарных правил и норм. Функционирование мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологического заключения недопустимо.