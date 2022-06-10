Баргузинский район, Бурятия, 10 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На Ушканьих островах озера Байкал найдена нерпа необычного, белого окраса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье», животное обнаружил государственный инспектор Валерий Вторушин.

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Нерпа-альбинос на Байкале

«Его внимание привлекла необычайно светлая по окрасу, почти белая особь, которая контрастировала на фоне своих серых родственников. Обыкновенно у байкальской нерпы белые только детёныши в первый месяц жизни — бельки, потом они линяют и приобретают серый цвет взрослых особей», — говорится в сообщении.

По словам сотрудника, в реальности нерпа выглядела даже светлее, чем на сделанной фотографии. По мнению специалистов, необычный окрас связан с недостатком или полным отсутствием пигмента меланина из-за генетических отклонений.