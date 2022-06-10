Ульяновск, 10 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в незаконном обороте наркотиков. Кроме того, отдельным членам группы инкриминируют поджог дома и кражу, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Перед судом предстанут семь жителей региона. По данным правоохранителей, в июне–июле 2021 года пятеро из них сбывали в Ульяновске наркотические средства с использованием тайников, информация о которых передавалась покупателям после перевода средств на номера виртуальных счетов электронных платёжных систем.

Помимо этого, ряду обвиняемых инкриминируется поджог дома супругов, которые были конкурентами по бизнесу жены одного из них. Ущерб оценили в 1,2 млн рублей.

Также двух злоумышленников обвинили в краже алкоголя и продуктов в одной из магазинов в Чердаклинском районе.

Фигурантов уголовного дела обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), краже (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года стало известно, что в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона.

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