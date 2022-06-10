Ереван, , 08:08 — REGNUM Движение «Сопротивление» объявило премьер-министра Армении Никола Пашиняна «нелегитимным» и будет доносить это до каждой иностранной делегации. Об этом заявил на митинге в Ереване перед своими сторонниками вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Он призвал пикетировать заседание министров иностранных дел стран-участниц Договора коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет 10 июня.

«В Ереване пройдет важное мероприятие ОДКБ, мы должны пойти в этом направлении, — сказал Сагателян. — Любая делегация, прибывающая в Армению, должна услышать наш голос».

Вице-спикер также сообщил, что координаторы движения ищут способы, как придать новый импульс протестам. Детали плана скоро будут обнародованы.

Стоит отметить, 9 июня протестующие в Ереване собрались возле здания МИД. Туда прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, и они хотели, донести до главы российской службы дипломатии, что не считают Пашиняна и его правительство легитимными. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян при встрече с Лавровым заявил, что в стране нет политического кризиса.

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