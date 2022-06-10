Якутск, 10 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На портале Госсобрания Якутии ведутся технические работы. Сайт «упал» в результате DDoS-атаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе парламента региона.

Christoph Scholz Хакер

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«В связи с массированной DDoS-атакой на официальный сайт Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) доступ к сайту затруднён. Ведутся технические работы. В данное время сайт доступен по адресу: https://www.iltumen.ru», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня сайты органов власти в разных регионах России массового атаковали. Хакеры искусственно подвергали серверы огромному количеству запросов, которые он не успевал обрабатывать.