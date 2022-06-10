Уфа, , 08:12 — REGNUM Две придомовых территории подтопило в одном из сел Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Подтопление © ГУ МЧС по Костромской области

Сообщается, что утром 10 июня спасатели получили сообщение о том, что в результате подъема воды в реке Аскын подтопило две придомовых территории в селе Архангельское Архангельского района.

Отмечается, что в домах проживают пять человек, в том числе один ребенок. Жители отказались от эвакуации. Угрозы затопления жилых домов нет.

Сообщается, что по состоянию на 08:30 часов уровень воды во дворах составляет 8 см, фиксируется снижение уровня воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в связи с обильными осадками ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках.

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