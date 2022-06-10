В Башкирии из-за подъема воды в реке подтопило два придомовых участка
Уфа, 10 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Две придомовых территории подтопило в одном из сел Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
ГУ МЧС по Костромской области
Подтопление
Сообщается, что утром 10 июня спасатели получили сообщение о том, что в результате подъема воды в реке Аскын подтопило две придомовых территории в селе Архангельское Архангельского района.
Отмечается, что в домах проживают пять человек, в том числе один ребенок. Жители отказались от эвакуации. Угрозы затопления жилых домов нет.
Сообщается, что по состоянию на 08:30 часов уровень воды во дворах составляет 8 см, фиксируется снижение уровня воды.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в связи с обильными осадками ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках.