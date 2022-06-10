Красноярск, , 08:00 — REGNUM Капитальные ремонты проводятся в летний период в дошкольных учреждениях Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM 10 июня в мэрии города, за лето в Красноярске капитально отремонтируют 28 детских садов.

Детский сад Http://gradkostroma.ru

В 2022 году на эти цели выделено 158,8 млн рублей в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

«Мы вошли в большой период ремонтов. За сезон подрядчики проведут работы в 28 детских садах», — подчеркнул заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Андрей Сигида.

По его словам, специалисты отремонтируют фасады, лестничные марши, подвальные помещения, заменят ограждения и обновят инженерные системы.

Также в летний период в дошкольных учреждениях проводят текущие ремонты. Помещения красят, белят и готовят к новому образовательному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в красноярском микрорайоне «Медгородок» в рамках нацпроекта «Демография» планируют построить детский сад на 300 мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске построят детсад за 339 млн рублей