Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Во время япономорской экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» между Монероном и Сахалином ученые Тихоокеанского ВНИРО обнаружили головоногого моллюска Loliolus japonica, известного как лолиго японский, сообщил телеграм-канал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Обыкновенный кальмар © Hans Hillewaert

Читайте также: В Прибайкалье замечены редкие птицы — шилоклювка и пеганка

«Ранее он никогда не встречался ученым ни в этом районе, ни в каких-либо других российских водах», — написали авторы канала.

Молюск относится к прибрежным теплолюбивым видам и обитает в приазиатских тропических морях. Ученые поймали его в конце мая, когда температура воды составляла всего 5,3 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальский национальный парк известил об наблюдении за редкими краснокнижными птицами, шилоклювке и пеганке, которые гнездятся гораздо южнее Иркутской области и Байкала.