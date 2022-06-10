Оренбург, 10 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбурге после двухлетнего перерыва пройдёт общегородской крестный ход с иконой Табынской Божьей матери. Об этом сообщили в Оренбургской епархии.

oren-eparh.ru Крестный ход

Крестный ход состоится 24 июня. В этот день в Никольском кафедральном соборе пройдут праздничные богослужения.

Богослужения возглавит митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. В период крестного хода на улицах, где будет следовать колонна верующих, перекроют движение транспорта.