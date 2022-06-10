Посёлок городского типа Проведения, Чукотский АО, , 07:58 — REGNUM Благодаря федеральному проекту «1000 дворов» на Чукотке в поселке Провидения летом появится новая современная детская площадка для игр и спорта, сообщает телеграм-канал полпредства ДФО.

Детская площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Проект готов, смета составлена, контракт на строительство подписан и уже 12 июня из Москвы вылетает бригада строителей.

Детская площадка будет оборудована скамейками для отдыха, песочницей, домиком-беседкой, каруселью, качелями, спортивным и детским игровыми комплексами, урнами.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Николаевске-на-Амуре современный облик обретут семь территорий.