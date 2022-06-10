Москва, , 09:20 — REGNUM В парках Москвы 11 и 12 июня пройдут праздничные программы, приуроченные ко Дню России. Об этом 10 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

День России в Москве Ludvig14

Москвичей и гостей города приглашают познакомиться с ремеслами Древней Руси, принять участие в танцах и посмотреть выступления артистов.

«Праздничные программы в выходные пройдут по всему городу. Интересно провести время с друзьями и близкими можно в ближайшем парке или съездить для этого в другой район. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом», — сказала Сергунина.

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