Вашингтон, 10 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Цена барреля нефти в США к сентябрю может подняться до $150, пишет обозреватель Грегори Брю в статье для американского журнала Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Он отметил, что такого уровня стоимость сырья не достигала с 2008 года. Брю назвал четыре причины, почему власти США не смогут избежать скачка стоимости. По утверждению автора публикации, Белому дому помешает стабильно высокое потребление нефтепродуктов, которое должно увеличиться еще больше из-за поездок американцев на отдых в теплые месяцы.

Кроме того, цены на бензин будут расти из-за пострадавшей на фоне пандемии нефтеперерабатывающей промышленности, которая только начинает восстанавливаться после двух лет падения спроса. Еще одним фактором неминуемого скачка цен Брю называет небывалое использование государственных нефтяных резервов США. Он также указал на низкое предложение на рынке топлива, которое усугубляется запретом на ввоз нефти из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что западные страны обсуждают в рамках Группы семи (G7) и других международных организаций возможность установления потолка цен на нефть, поставляемую Россией.