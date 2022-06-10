Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино Павел Деревянко встретился в Неклиновском районе Ростовской области с детьми, прибывшими с территорий Донбасса. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Павел Деревянко со спутницей

Встреча проходила в формате «вопрос-ответ» и пришедшие на нее интересовались различными сферами жизни актера, который охотно поделился с ними своими размышлениями и жизненным опытом. В числе вопросов были о звездной болезни, свободном времени, дочках и, конечно, любимом фильме.

Помимо того, Деревянко рассказал о сложностях актерской профессии, а также поднял тему человеческих ценностей и мотивировал ребят работать над собой.

«Мне кажется важным донести до детей какие-то основные базовые настройки о том, как важно быть достойным человеком. Гражданство может быть какое угодно, а человеком важно быть всегда», — сказал актер, который в конце встречи подарил детям сладости и проектор для просмотра фильмов в большой компании.

Кроме этого, актер посетил в Неклиновском районе стал санаторий-профилакторий «Звезда», где оборудован пункт временного размещения и готовятся помещения под будущий детский сад для детей вынужденных переселенцев. Здесь он также провёл встречу с учащимися школ в неформальной обстановке и подарил будущему детскому саду ценные подарки — телевизор и «умную колонку».

«В нынешней ситуации детям из Донбасса, находящимся в пунктах временного размещения, для адаптации необходима не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Думаю, что встреча с известной личностью, человеком с большим жизненным опытом, не только подарила множество положительных эмоций всем участникам, но и дополнительно замотивировала ребят», — заявил по поводу встречи актера с детьми заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня народный артист России Сергей Безруков посетил в Екатеринбурге госпиталь, в котором проходят лечение бойцы, раненные во время спецоперации.