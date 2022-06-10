Благовещенск, , 08:01 — REGNUM Открытый сегодня, 10 июня, мост из Амурской области в Хэйхэ (Китай) способен в перспективе пропускать ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек. Пока он будет работать только на перевозку товаров, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Возведение российской части трансграничного моста через Амур Amurobl.ru

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«По мосту каждый день смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей. Современные пункты пропуска в перспективе способны обеспечить до 4-х миллионов тонн грузов и 2-х миллионов пассажиров ежегодно. На первом этапе будет работать только грузовое сообщение», — сказал Василий Орлов.

По его словам, мост будет полноценно работать с завтрашнего дня с 8 до 23 часов по местному времени и позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовых автомобилей было открыто через реку Амур по первому автомобильному мосту, соединяющему Россию и Китай. Трансляция церемонии открытия моста велась 10 июня с места события с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.