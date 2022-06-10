Новосибирск, 10 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Коченевской птицефабрики. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

По данным следствия, обвиняемый организовал получение сельскохозяйственным предприятием государственной субсидии — более 41 млн рублей — на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Для видимости в цехе частично провели строительно-монтажные работы. При этом почти 19 млн рублей похищены через перечисление по фиктивным договорам подконтрольным юридическим лицам.

Отмечается, что полученная субсидия возвращена в региональный бюджет в полном объёме. Уголовное дело будет направлено в суд Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-депутату Законодательного собрания Новосибирской области и главе совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александру Морозову запретили подходить к птицефабрике ближе 250 метров.