Карачи, Пакистан, 10 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Россия готова поставлять нефть в Пакистан по сниженным ценам, если об этом попросит Исламабад, заявил российский генеральный консул в пакистанском городе Карачи Андрей Федоров в ходе пресс-конференции.

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«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — заявил он.

Дипломат добавил, что вопрос о поставках нефти из России обсуждался во время визита экс-главы правительства Пакистана Имрана Хана в Москву. Тем не менее каких-либо соглашений по этому вопросу не заключалось. Федоров отметил, что главным препятствием для экспорта российской нефти в Пакистан пока являются антироссийские санкции Запада.

Однако генконсул заявил, что отношения между Россией и Пакистаном остаются на очень хорошем уровне, несмотря на попытки западных стран и их союзников оказывать давление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф заявил о заинтересованности Исламабада в поставках пшеницы и нефти из России. Однако он подчеркнул, что пакистанским властям сначала необходимо убедиться в приемлемом качестве российских продуктов. Шариф отметил, что санкции против России вводились не по решению ООН, поэтому ограничительные меры не носят обязательного характера.