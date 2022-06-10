Токио, , 07:53 — REGNUM Добыча морской капусты у Курильских островов будет осуществляться без каких-либо помех со стороны России в случае соблюдения Японией согласованных правил. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Гэндзиро Канэко 10 июня на пресс-конференции в Токио.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Канэко уточнил, что промысловым судам, соблюдающим правила, при добыче морской капусты ничего угрожать не будет.

По условиям соглашения между Россией и Японией о добыче морской капусты у острова Сигнального, японские рыбаки заплатят 88 млн йен ($657 тыс.).

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, о приостановке действия другого межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в южной части Курил. Соглашение будет заморожено до выполнения Японией своих финансовых обязательств. При этом Захарова отметила затягивание со стороны Японии подписания ежегодного документа о предоставлении Сахалинской области безвозмездной технической помощи, документ является важным и неотъемлемым элементом данной договорённости.

Соглашение было подписано в 1998 году, одно позволяет рыбакам Японии вести промысел морских ресурсов в рамках выделенной Россией квоты. Власти Японии выразили сожаление в связи с решением Москвы по соглашению, но признали, что платёж в рамках договорённостей японской стороной не был осуществлён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Токио сожалеет о решении России касательно рыбного промысла у Курильских островов.

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