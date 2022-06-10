Чита, , 07:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 10 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 061 (+21 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 231 пациент (+21 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жертв уже составляет 2680 человек (0 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 20 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (-1 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 346 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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