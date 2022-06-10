Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело женщины, которую сбил на пешеходном переходе автомобиль. Она требовала 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

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В сентябре 2021 года при переходе нерегулируемого пешеходного перехода в районе ул. Брестской горожанку сбил автомобиль. Женщина получила множественные переломы голени.

Водитель, несмотря на извещение, на судебном заседании не присутствовал. Судья, исследовав обстоятельства дела и собранные доказательства в их совокупности, частично удовлетворил исковые требования. С водителя взыскано 100 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.