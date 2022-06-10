Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ опустилась ниже недельного эпидемического порога. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

По сведениям ведомства, за последнюю неделю, с 30 мая по 5 июня, зарегистрировано 4615 случаев заболевания ОРВИ. О том, насколько изменилась динамика заболеваемости, не сообщается.

Недельный показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога по совокупному населению на 6,1%. В управлении добавляют, что превышение недельного эпидпорога наблюдается возрастной группе от 15 лет и старше на 56,3%.

Напомним, что с начала года медицинскую помощь на базе передвижных фельдшерско-акушерских пунктов получили около 30 тыс. жителей, из них 8 тыс. человек прошли диспансеризацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области последние две недели выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Всего с начала пандемии официально выявлено 203 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 197 994 человека, умерли 4704 ковид-больных.