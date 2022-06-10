Владивосток, , 07:54 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев настаивает на поддержке новых поселений с использование бесплатных земель, сообщил телеграм-канал полпредства.

«Мы должны поддерживать новые поселения. Когда мы создавали закон о «дальневосточном гектаре» мы хотели, чтобы возникли новые поселения. И сейчас появились на гектарах новые агломерации, где участки взяли от 20 до 400 человек. Это уже целые населённые пункты. К ним надо строить дороги, линии электропередач», — заявил Трутнев 9 июня во Владивостоке по итогам совещания по реализации программы «Дальневосточный гектар».

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой из-за активизации России в Азии, сказал Юрий Трутнев.