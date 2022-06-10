10 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 13:39 — REGNUM «Сафари на русских» в Донбассе уже очень плохо закончилось для сотен, если не тысяч иностранных наёмников. Кто-то из них стал инвалидом, а кто-то навсегда остался лежать в русской земле. Но среди всех этих «диких гусей» особняком стоят трое: британцы Эйден Аслин, Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим. Именно их 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к смертной казни за совершенные преступления. Это событие стало одной из главных тем обсуждения в российском сегменте Telegram.

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«Верховный суд ДНР вынес первый приговор наёмникам: британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим приговорены к смертной казни», — написал телеграм-канал SHOT.

Автор поста напомнил, что суд приступил к рассмотрению дела в отношении наёмников 6 июня 2022 года. Они проходят по нескольким статьям, среди которых — «Совершение преступлений группой лиц», «Наёмничество» и «Захват власти или насильственное удержание власти».

«Пиннер сдался в плен в Мариуполе в апреле. Кстати, сообщалось, что Саадун Брагим — сын «высокопоставленного» военного из Марокко. Тот уверяет, что его «дитя» завербовали украинцы», — поделился подробностями SHOT.

По законам ДНР преступления по предъявленным наемникам статьям караются лишением свободы до 20 лет, но при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время — смертной казнью с конфискацией имущества. «Отягчающих обстоятельств» было с лихвой, отмечает телеграм-канал «Железный Феликс», но у всех трёх осужденных ещё есть шанс сохранить жизнь.

«Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца — но это им не поможет, за военные преступления придется ответить жизнью, и это лишь небольшая отсрочка. Глава ДНР Денис Пушилин уже заявил, что трибунал должен состояться до конца лета. Гадящей англичанке процесс очень не нравится — Джонсон плакался, что Пиннер и Аслин были вовсе не наёмниками, а «военнослужащими ВСУ», его зам Доминик Рааб грозился «подать протест» в связи с уголовным делом Аслина. Но казнь этих натовцев станет лишь началом, после которого маховик «нового Нюрнберга» будет набирать обороты», — считает автор поста.

Однако далеко не все телеграм-каналы столь радикальны в своих суждениях. Часть из них все-таки допускают, что военным преступникам могут смягчить приговор.

«Наемники из Великобритании и Марокко собираются обжаловать вынесение им смертного приговора. Один из адвокатов Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима в донецком суде заявил, что военные планируют обжаловать смертный приговор», — написал телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Причем не исключено, что глава ДНР пойдёт на смягчение приговора, считает телеграм-канал «Адекват Z».

«Чисто теоретически для всех или некоторых дело может кончиться смягчением наказания в апелляции или в порядке помилования. На практике вероятность такого исхода не выглядит совсем нулевой, но высокой не выглядит и подавно», — высказал свое мнение ТГ-канал.

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Помимо очевидных соображений справедливости, то есть соразмерности воздаяния, ключевым в этом вопросе видится сигнал всем воюющим за киевский режим иностранным наемникам, суть которого сводится примерно к следующему: или ты убегаешь из зоны проведения спецоперации, или ты в земле.

«И даже если сдашься войскам России, а не республик, милость быть судимым и осужденным по закону России надо еще заслужить самыми титаническими усилиями. А британские власти, ещё в апреле умывшие руки по своим подданным, сейчас будет ждать отдельный и очень весомый привет от благодарных соотечественников. Всей душой верю, что с польскими властями повторение этого сценария будет только вопросом времени», — написал «Адекват Z».

Так или иначе, но сейчас властям Великобритании придется реагировать на решение суда в ДНР, что существенно подрывает позиции действующей власти этой страны. Такую оценку приговору наёмникам дал телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена».

«Давненько у Бори Джонсона не спрашивали, не хочет ли он там немножко подать в отставку. Переговорные позиции (как его, так и его страны) заметно ухудшились. А не говорить теперь нельзя — целых два преступника с британским гражданством, так сказать, находятся в подвешенном состоянии», — отметил ТГ-канал.

При этом повесить наемников, как того хотели многие пользователи Telegram, не получится даже в случае отказа им в помиловании, отмечает ТГ-канал «Повернутые на Z войне».

«Согласно закону ДНР, смертная казнь приводится в исполнение расстрелом», — написал автор поста.

Тем не менее и такое развитие событий устраивает большинство популярных сообществ, поскольку во главу угла они ставят справедливость наказания, а не его способ и зрелищность. В то же время не обошел популярные сообщества стороной и черный юмор на тему приговора военным преступникам.

«Суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева, — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Приезжайте к нам еще!» — жестоко сыронизировал над судьбой наемников телеграм-канал «Саня во Флориде».