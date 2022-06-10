Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном игорном бизнесе, причинившем ущерб на 225 млн рублей. В ближайшее время материалы передадут в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По версии следствия, житель Оренбурга с апреля 2016 года по 24 августа 2020 года руководил структурным подразделением преступного сообщества, специализирующегося на незаконном проведении азартных игр на территории России. В незаконный бизнес он вовлёк пятерых жителей Оренбуржья. Они выполняли административно-хозяйственные, финансовые, технические функции.

Преступное сообщество работало под видом букмекерской конторы. В Оренбурге организовали работу компьютерных залов, позволявших населению участвовать в азартных играх. Роль администраторов и кассиров выполняли 11 горожан.

В результате незаконного бизнеса получен доход в размере более 225 млн рублей. Его часть (свыше 175 млн рублей) была легализована. В целях возмещения причиненного ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест.