Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM Особый противопожарный режим ввели в поселке Палана в Тигильском районе Камчатского края с 10 июня, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Такое решение было принято превентивно, в целях недопущения возникновения природных возгораний, а также в связи с повышением показателя пожарной опасности до пятого класса по региональной шкале», — объяснили в ведомстве.

В частности, на территории поселка вводятся временные ограничения на походы в лес, проезд автомобилей в лесные массивы, а также проведение массовых мероприятий в лесной местности. Также будет запрещено разводить костры, сжигать мусор и устраивать пал травы.

Отмечается, что в ряде районов и округов Камчатского края уже введен особый противопожарный режим. Это связано с ростом рисков распространения возгораний на большие площади.