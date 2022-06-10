Якутск, , 07:51 — REGNUM Парашютисты-десантники федерального учреждения «Авиалесоохрана» будут направлены в Якутию из Амурской области, Бурятии и Забайкалья. Всего в регион прибудет 150 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в оперативном штабе региона.

Лесные пожары МЧС

Читайте также: В Якутии ждут третий самолёт для вызова дождей

Сотрудники «Авиалесоохраны» будут бороться с возгораниями на труднодоступных территориях.

«Это пожарные-десантники, парашютисты-десантники, которые умеют и могут проводить эту работу. На первом этапе будут задействованы 50 человек из Якутского отделения. На следующей неделе сюда прибывают ещё 50 человек из Забайкальского края и 50 человек из Бурятии. Также следующим этапом приедут работники из Амурской области», — отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев.

Десантники будут прокладывать минерализированные полосы взрывным способом. Начнутся эти работы в Алданском районе республики. Для передислокации людей прибудет вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию также доставят самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет базироваться в республике и при необходимости вызывать осадки.