На лесные пожары Якутии отправят силы из других регионов России
Якутск, 10 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Парашютисты-десантники федерального учреждения «Авиалесоохрана» будут направлены в Якутию из Амурской области, Бурятии и Забайкалья. Всего в регион прибудет 150 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в оперативном штабе региона.
Читайте также: В Якутии ждут третий самолёт для вызова дождей
Сотрудники «Авиалесоохраны» будут бороться с возгораниями на труднодоступных территориях.
Десантники будут прокладывать минерализированные полосы взрывным способом. Начнутся эти работы в Алданском районе республики. Для передислокации людей прибудет вертолёт Ми-8.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию также доставят самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет базироваться в республике и при необходимости вызывать осадки.